«Химки» разгромили «Енисей» и стали единоличными лидерами ФНЛ

«Химки» на своем поле обыграли «Енисей» со счетом 4:0 в матче четвертого тура первенства ФНЛ.
У победителей забивали Алексей Скворцов (19-я минута), Аршак Корян (25), Александр Филин (64) и Андрей Мендель (88).
«Химки» – единственная команда ФНЛ, не потерявшая ни одного очка после четырех туров.
В других матчах тура «Факел» дома уступил «Балтике» со счетом 1:2, а «Чертаново» обыграло «Ротор» – 1:0.
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