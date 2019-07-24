Испанская лига думает над блокировкой трансфера Гризманна в «Барселону» Гризманн может пропустить начало сезона.

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что «Атлетико» подал жалобу с требованием заблокировать переход форварда Антуана Гризманна в «Барселону».

– «Атлетико» подал жалобу и поставил под сомнение законность перехода Гризманна в «Барселону». Если делу будет дан ход, придется выносить решение. Лига вправе заблокировать трансфер, но пока что мы думаем какой тактики придерживаться, – приводит слова Тебаса Onda Cero.

Напомним, что «Атлетико» обвиняет «Барселону» в ведении некорректных переговоров с Гризманном. Из-за этого мадридцы не досчитались 80 миллионов евро – на эту сумму уменьшились отступные за футболиста с мая по июля 2019 года.