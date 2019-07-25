«Тун» продал лучшего бомбардира в «Осер» Соперник «Спартака» расстался с хорватом Соргичем.

Форвард «Туна» Деян Соргич продолжит карьеру в «Осере», сообщает официальный твиттер бургундцев.

29-летний хорват выступал за «Тун» с 2016 года и за три сезона забил 42 гола в 103 матчах. В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром швейцарской лиги, отметившись 15 забитыми мячами в 33 играх. В стартовавшем сезоне он также успел отличиться в матче первого тура чемпионата Швейцарии с «Ксамаксом» (2:2).

Отметим, что «Осер» выступает в лиге 2 и завершил прошлый сезон на 15-м месте.

«Тун» – соперник «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Команды сыграют 8 августа в Туне и 15 августа в Москве.