Аршак Корян: В «Химках» все поставили на кон «Химки» выиграли все четыре матча на старте сезона ФНЛ.

Полузащитник «Химок» Аршак Корян после крупной победы над «Енисеем» (4:0) в матче четвертого тура ФНЛ на «Арене Химки» высказался об успешном старте команды в новом сезоне.

«Думаю, что тут все в максимальной отдаче, – приводит News.ru слова 24-летнего игрока. – В «Химках» сконцентрированы на победе. Мы поставили все на кон, all in, если можно так сказать. Нет такого, чтобы кто-то не поддержал порыв, не хотел стремиться к большим результатам».

Напомним, «Химки» выиграли все четыре матча на старте ФНЛ и единолично возглавляют турнирную таблицу. При этом подмосковная команда забила 16 голов.

В пятом туре 28 июля «Химки» сыграют с «Ротором» в Волгограде.