Сергей Семак: Смольников не сыграет с «Оренбургом», Дзюба будет готов на 100 процентов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем третьего тура премьер-лиги с «Оренбургом» сообщил о том, что игру пропустит защитник Игорь Смольников.
«Смольников получил повреждение и в ближайшем матче точно не сможет сыграть, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба. – Состояние Дзюбы стало лучше. Будем надеяться, что к следующему матчу он будет готов на 100 процентов».
Напомним, 30-летний Смольников полностью провел матчи с «Локомотивом» (2:3) в Суперкубке России и с «Тамбовом» (2:1) в первом туре премьер-лиги. В прошлое воскресенье он также вышел в стартовом составе в матче второго тура с «Сочи» (2:0), но был заменен в перерыве.
30-летний Дзюба из-за недомогания начал игру в Сочи в запасе, но вышел на поле на 65-й минуте и сделал голевую передачу.
Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет 28 июля на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 14:00 (мск).
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