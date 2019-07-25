Сергей Семак: Смольников не сыграет с «Оренбургом», Дзюба будет готов на 100 процентов «Зенит» сыграет в Оренбурге в воскресенье.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем третьего тура премьер-лиги с «Оренбургом» сообщил о том, что игру пропустит защитник Игорь Смольников.

«Смольников получил повреждение и в ближайшем матче точно не сможет сыграть, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба. – Состояние Дзюбы стало лучше. Будем надеяться, что к следующему матчу он будет готов на 100 процентов».

Напомним, 30-летний Смольников полностью провел матчи с «Локомотивом» (2:3) в Суперкубке России и с «Тамбовом» (2:1) в первом туре премьер-лиги. В прошлое воскресенье он также вышел в стартовом составе в матче второго тура с «Сочи» (2:0), но был заменен в перерыве.

30-летний Дзюба из-за недомогания начал игру в Сочи в запасе, но вышел на поле на 65-й минуте и сделал голевую передачу.

Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет 28 июля на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 14:00 (мск).