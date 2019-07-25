«ПСЖ» может купить Дубравку в случае ухода Траппа - Советский спорт
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25 июля 2019 12:05ФутболЛипкин Антон

«ПСЖ» может купить Дубравку в случае ухода Траппа

Словак провел 11 матчей «на ноль» в прошлом сезоне премьер-лиги.

«Пари Сен-Жермен» обратил внимание на голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравку и может приобрести его в случае ухода немца Кевина Траппа, сообщает Kicker.

30-летний словак выступает за «Ньюкасл» с января прошлого года. Первые полгода он провел в команде на правах аренды, а летом «сороки» выкупили игрока у «Спарты» за четыре миллиона евро. В итоге Дубравка принял участие во всех 38 матчах премьер-лиги (из них 11 – «на ноль») и пропустил 48 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что вернувшийся в «ПСЖ» из аренды в «Айнтрахте» Кевин Трапп может перейти в клуб бундеслиги уже на постоянной основе.

Контракт Дубравки с «Ньюкаслом» рассчитан до 2022 года. Стоимость возможного трансфера может составить чуть больше десяти миллионов евро.

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