«ПСЖ» может купить Дубравку в случае ухода Траппа

«Пари Сен-Жермен» обратил внимание на голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравку и может приобрести его в случае ухода немца Кевина Траппа, сообщает Kicker.
30-летний словак выступает за «Ньюкасл» с января прошлого года. Первые полгода он провел в команде на правах аренды, а летом «сороки» выкупили игрока у «Спарты» за четыре миллиона евро. В итоге Дубравка принял участие во всех 38 матчах премьер-лиги (из них 11 – «на ноль») и пропустил 48 голов.
Напомним, ранее сообщалось, что вернувшийся в «ПСЖ» из аренды в «Айнтрахте» Кевин Трапп может перейти в клуб бундеслиги уже на постоянной основе.
Контракт Дубравки с «Ньюкаслом» рассчитан до 2022 года. Стоимость возможного трансфера может составить чуть больше десяти миллионов евро.
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