Де Росси прилетел в Аргентину на медосмотр для «Бока Хуниорс»

По информации портала Goal, хавбек, которому вчера исполнилось 36 лет, прибыл в клубный медицинский центр, где в ближайшее время пройдет медосмотр перед подписанием контракта с аргентинской командой.
Напомним, что «Рома» объявила об уходе полузащитника и капитана команды по окончании сезона-2018/19. Последним матчем Де Росси в составе «римлян» стала игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая прошла в Риме 26 мая.
За 17 лет в составе «Ромы» хавбек дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны. Всего Де Росси провел 616 матчей за «Рому», забив 63 мяча и сделав 54 голевые передачи.
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