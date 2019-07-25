«Урал» переиграл «Динамо» в матче молодежных команд - Советский спорт
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25 июля 2019 16:30Футбол

«Урал» переиграл «Динамо» в матче молодежных команд

Футболисты «Урала» в гостях обыграли «Динамо» в матче 3-го тура первенства России среди молодежных команд со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 56-й минуте забил Сергей Кротов.

Добавим, что матч основных команд состоится в ближайшую пятницу.

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