«Урал» переиграл «Динамо» в матче молодежных команд

Единственный мяч в этой встрече на 56-й минуте забил Сергей Кротов.
Добавим, что матч основных команд состоится в ближайшую пятницу.
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