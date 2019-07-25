«Арсенал» – «Нефтчи». Стартовые составы команд - Советский спорт
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25 июля 2019 18:49Футбол

«Арсенал» – «Нефтчи». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и азербайджанского «Нефтчи» на первый матч второго отборочного раунда Лиги Европы.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Банда, Тудорие.

«Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Р.Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.

Добавим, что встреча состоится на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 20:00 по московскому времени.

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