«Арсенал» – «Нефтчи». Стартовые составы команд

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Банда, Тудорие.
«Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Р.Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.
Добавим, что встреча состоится на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 20:00 по московскому времени.
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