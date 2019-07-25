«Рубин» подписал воспитанника «Локомотива» Кипиани - Советский спорт
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25 июля 2019 20:32ФутболГичунцев Артур

«Рубин» подписал воспитанника «Локомотива» Кипиани

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский полузащитник Николай Кипиани продолжит карьеру в казанском «Рубине».

Сегодня, 25 июля, он подписал долгосрочный контракт и будет выступать за новую команду под номером 70.

Отметим, что хавбек является воспитанником московского «Локомотива».

После ухода из клуба в 2016 году он выступал в составе «Этникоса», «Омонии» и «Эрмиса».

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