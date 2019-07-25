Наингголан получил предложение от «Зенита»

Хавбек миланского «Интера» Раджа Наингголан ведет переговоры о трансфере в «Зенит».
Как сообщает FcInterNews, приоритетом для игрока является возвращение в «Кальяри», однако, клуб не готов платить ему 4,5 млн евро в год. Именно такие деньги получает футболист на «Сан-Сиро».
Отмечается, что в услугах бельгийца заинтересован «Зенит». Чемпион России готов выполнить требования 31-летнего хавбека и подписать его этим летом.
В минувшем сезоне Наингголан провел 36 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.
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