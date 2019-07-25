Наингголан получил предложение от «Зенита» - Советский спорт
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25 июля 2019 20:51ФутболГичунцев Артур

Наингголан получил предложение от «Зенита»

Ранее гендиректор миланского клуба Беппе Маротта сообщил, что игрок будет продан этим летом по решению тренерского штаба.

Хавбек миланского «Интера» Раджа Наингголан ведет переговоры о трансфере в «Зенит».

Как сообщает FcInterNews, приоритетом для игрока является возвращение в «Кальяри», однако, клуб не готов платить ему 4,5 млн евро в год. Именно такие деньги получает футболист на «Сан-Сиро».

Отмечается, что в услугах бельгийца заинтересован «Зенит». Чемпион России готов выполнить требования 31-летнего хавбека и подписать его этим летом.

В минувшем сезоне Наингголан провел 36 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

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