Наингголан получил предложение от «Зенита» Ранее гендиректор миланского клуба Беппе Маротта сообщил, что игрок будет продан этим летом по решению тренерского штаба.

Хавбек миланского «Интера» Раджа Наингголан ведет переговоры о трансфере в «Зенит».

Как сообщает FcInterNews, приоритетом для игрока является возвращение в «Кальяри», однако, клуб не готов платить ему 4,5 млн евро в год. Именно такие деньги получает футболист на «Сан-Сиро».

Отмечается, что в услугах бельгийца заинтересован «Зенит». Чемпион России готов выполнить требования 31-летнего хавбека и подписать его этим летом.

В минувшем сезоне Наингголан провел 36 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.