«Арсенал» потерпел поражение от азербайджанского клуба в квалификации Лиги Европы

«Арсенал» под руководством Игоря Черевченко уступил футбольному клубу «Нефтчи» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы (0:1).
Автором единственного гола стал нападающий Дарио да Силва. Он отличился в концовке первого тайма.
Ответный матч команд состоится 1 августа на домашней арене бакинского клуба.
Лига Европы
2-й квалификационный раунд
Первый матч
«Арсенал» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан) – 0:1 (0:1)
Голы: Да Силва, 45+1
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Банда (Луценко, 46), Тудорие (Костадинов, 46).
«Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов (Плателлас, 87), Дарио да Силва (Аласгаров, 73), Р.Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.
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