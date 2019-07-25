Тренер «Нефтчи»: У «Арсенала» есть душа, это очень хороший коллектив Встреча прошла на домашней арене «оружейников» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Роберто Бордин поделился эмоциями после победы над тульским «Арсеналом» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы довольны результатом. Игра была трудной, но мы это предполагали. Доволен отношением ребят, они высоко прессинговали и не давали опорной зоне дышать и развивать игру.

Доволен и теми, кто вышел на замену, они помогли сохранить темп и вынуждали соперников пасовать назад. Было важно не давать им играть первым номером и строить атаки. Крайние защитники «Арсенала» часто подключались вперед, и нужно было отрабатывать сзади.

Сегодня мы радуемся, но к «Арсеналу» нужно относиться всерьез, и уже завтра мы начнем подготовку к следующему матчу. Самой большой ошибкой было бы гарантировать сейчас проход дальше. Хотел бы отметить, что у «Арсенала» есть душа, это очень хороший коллектив», – заявил специалист, чьи слова приводит Sport24.ru.