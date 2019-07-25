Игорь Черевченко: «Нефтчи» сыграл здорово, сидел на пятках у наших игроков - Советский спорт
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25 июля 2019 22:55ФутболГичунцев Артур

Игорь Черевченко: «Нефтчи» сыграл здорово, сидел на пятках у наших игроков

Ответный поединок пройдет 1 августа в Азербайджане.

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал домашнее поражение от «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы (0:1).

«Много что не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязали с первых минут. Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, ударов не было. А как без этого забить? «Нефтчи» здорово сыграл, сидел на пятках у наших игроков.

Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что «перегорели», я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Хочу поблагодарить болельщиков – поддержка была сумасшедшая, хоть мы их и не порадовали!

«Нефтчи» каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом. В первом тайме мы минут пять не могли выйти со своей половины, сказалось давление соперника. Мне эта игра напомнила первый тайм с «Динамо». Мы готовились, просматривали игры соперника, но не сложилось», – цитирует специалиста Sport24.ru.

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