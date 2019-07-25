Игорь Черевченко: Проиграли по делу, но есть вторая игра Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции после матча с «Нефтчи» (0:1) поблагодарил свою команду.

– Многое не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязал соперник. Плюс выпала группа игроков, не работали фланги, впереди не цеплялись. Мало ударов, а как без ударов можно забить гол? «Нефтчи» очень здорово сыграл в обороне, сидели на пятках у наших игроков. Видимо, у них получилось то, что они хотели.

– «Арсенал» перегорел?

– Все футболисты опытные, играют в сборных. Все сваливать на то, что они перегорели, я не собираюсь. Проиграли по делу, но есть вторая игра. Если бы даже сыграли 0:0, все равно нужно было бы забивать. Ничего не потеряно. Хочу поблагодарить болельщиков, к сожалению, мы не порадовали их, но поддержка была сумасшедшая. Первый блин комом. Не получилось то, что мы делали в Самаре. Хотели и должны были прессинговать с первых минут, но в первом тайме минут пять не могли выйти со своей половины.

– Команда оказалась не готова к такому прессингу «Нефтчи»?

– Мы смотрели игры соперника. Не сложилось, это проблема тренерского штаба. Стереотип, что проигрывает тренер, а выигрывает команда, давайте не будем разделять. Мы проигрываем и выигрываем все вместе. Эта заезженная фраза уже не интересна.