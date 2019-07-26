Михаил Левашов – о матче с «Нефтчи»: Нам почему-то не хватило концентрации Ответный поединок пройдет 1 августа в Азербайджане.

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал домашнее поражение от «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы (0:1).

«Соперник не создал практически ни одного момента, кроме нашей непонятной ошибки в конце первого тайма. Нам почему-то не хватило концентрации, хотя в конце тайма надо было ее сохранить и оставить ворота в неприкосновенности.

В эпизоде с пропущенным мячом мне показалось, что бросили дальнего игрока без опеки. Все сконцентрировались на простреле. Я тоже на него пошел, но столкнулся с игроком, а мяч докатился до дальней штанги. Надо было срывать атаку в центре, ведь шла последняя минута», – приводит слова Левашова «Матч ТВ».