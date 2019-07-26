Андрей Аршавин: «Нефтчи» лучше атаковал, у «Арсенала» игра не получилась

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, считает, что тульский «Арсенал» заслуженно проиграл «Нефтчи» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (0:1).
«Результат закономерен. «Нефтчи» лучше провел этот матч, а у «Арсенала» игра не получилась. «Нефтчи» мог бы рассчитывать на любое место в нашем чемпионате с 6-го по 16-е. Потолок «Арсенала» мы узнаем позже, а сначала нужно «Нефтчи» пройти.
Азербайджанцы лучше атаковали. Где нужно было бить – били, где нужно было отдать пас – отдавали пас. Было бы лучше, если бы играл Кангва. Когда я играл против сборной Азербайджана, то мне запомнилось, что они играли жестко», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
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