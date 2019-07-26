«Бока Хунирос» объявила о переходе Де Росси (видео)

Сегодня, 26 июля, он официально перебрался в «Боку Хуниорс». О других деталях сделки не уточняется.
Ранее стало известно, что 36-летний футболист успешно прошел медосмотр, а также посетил домашний стадион клуба.
Де Росси известен по выступлениям за «Рому», в составе которой он выступал на протяжении 17 лет и отыграл за команду 616 матчей. Хавбек покинул «волков» этим летом на правах сводного агента.
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