«Бока Хунирос» объявила о переходе Де Росси (видео) Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси продолжит карьеру в чемпионате Аргентины.

Сегодня, 26 июля, он официально перебрался в «Боку Хуниорс». О других деталях сделки не уточняется.

Ранее стало известно, что 36-летний футболист успешно прошел медосмотр, а также посетил домашний стадион клуба.

Де Росси известен по выступлениям за «Рому», в составе которой он выступал на протяжении 17 лет и отыграл за команду 616 матчей. Хавбек покинул «волков» этим летом на правах сводного агента.