«Бока Хунирос» объявила о переходе Де Росси (видео) - Советский спорт
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26 июля 2019 01:29ФутболГичунцев Артур

«Бока Хунирос» объявила о переходе Де Росси (видео)

Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси продолжит карьеру в чемпионате Аргентины.

Сегодня, 26 июля, он официально перебрался в «Боку Хуниорс». О других деталях сделки не уточняется.

Ранее стало известно, что 36-летний футболист успешно прошел медосмотр, а также посетил домашний стадион клуба.

Де Росси известен по выступлениям за «Рому», в составе которой он выступал на протяжении 17 лет и отыграл за команду 616 матчей. Хавбек покинул «волков» этим летом на правах сводного агента.

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