Роман Орещук: Н’Жи должен усилить атакующий потенциал «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что с подписанием контракта с форвардом Клинтоном Н’Жи трансферная кампания бело-голубых не завершена.
«Н’Жи – качественный игрок, который должен усилить атакующий потенциал нашей команды, – приводит слова Орещука официальный твиттер клуба. – При этом подчеркну, что мы продолжаем активную работу по футболистам, в том числе, способным сыграть классического центрфорварда».
Напомним, 25-летний камерунец, ранее выступавший за «Марсель», подписал с «Динамо» контракт на четыре года. Он будет играть в команде под девятым номером и может дебютировать в ее составе в пятницу в матче третьего тура премьер-лиги с «Уралом».
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