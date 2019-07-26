Роман Орещук: Н’Жи должен усилить атакующий потенциал «Динамо» Камерунец подписал четырехлетний контракт с бело-голубыми.

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что с подписанием контракта с форвардом Клинтоном Н’Жи трансферная кампания бело-голубых не завершена.

«Н’Жи – качественный игрок, который должен усилить атакующий потенциал нашей команды, – приводит слова Орещука официальный твиттер клуба. – При этом подчеркну, что мы продолжаем активную работу по футболистам, в том числе, способным сыграть классического центрфорварда».

💬 Роман Орущук: Н’жи — качественный игрок, который должен усилить атакующий потенциал нашей команды. При этом, подчеркну, что мы продолжаем активную работу по футболистам, в том числе, способным сыграть классического центрфорварда. Трансферная кампания #Динамо ещё не закончена. pic.twitter.com/mvczQaMcI1 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 25, 2019

Напомним, 25-летний камерунец, ранее выступавший за «Марсель», подписал с «Динамо» контракт на четыре года. Он будет играть в команде под девятым номером и может дебютировать в ее составе в пятницу в матче третьего тура премьер-лиги с «Уралом».