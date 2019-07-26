«СКА-Хабаровск» подписал бывшего форварда молодежной сборной Бразилии Бразилец выступал в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме и Таиланде.

«СКА-Хабаровск» объявил на официальном сайте о подписании контракта с форвардом Патриком Крузом.

26-летний бразилец имеет опыт выступления за молодежную сборную своей страны, за которую провел 16 матчей и забил два гола.

«Патрик сдружился с известным бразильским футболистом Неймаром, с которым общается до сих пор, – говорится в заявлении клуба. – Тогда один из самых дорогих игроков мира выступал за «Сантос» и не раз пересекался с Крузом на футбольных полях Бразилии».

С 2015 года Круз играл в Азии за «Митру Кукар» (Индонезия), «Т-Тим» (Малайзия), «Сайгон» (Вьетнам), «Паханг» (Малайзия) и «Чонбури» (Таиланд).

После четырех туров нового первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» набрал четыре очка и занимает десятое место в турнирной таблице.