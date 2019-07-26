«Крылья Советов» разгромили «Уфу» и возглавили молодежное первенство - Советский спорт
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26 июля 2019 13:02ФутболЛипкин Антон

«Крылья Советов» разгромили «Уфу» и возглавили молодежное первенство

По дублю сделали Голенков и Молчанов.

«Крылья Советов» одержали крупную победу над «Уфой» (6:1) в матче третьего тура молодежного первенства на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

По дублю сделали форварды Егор Голенков и Дмитрий Молчанов, еще по голу забили полузащитники Александр Босов и Бахадур Соколов. Единственный мяч хозяев на счету полузащитника Егора Позднякова, реализовавшего пенальти.

«Крылья Советов» набрали семь очков и возглавили турнирную таблицу молодежного первенства. «Уфа» потерпела третье поражение и остается на последнем месте.

В четвертом туре 2 августа «Крылья Советов» примут «Локомотив», а на следующий день «Уфа» сыграет в гостях с «Сочи».

Молодежное первенство
3-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:6 (0:2)
Голы: Поздняков, 59, с пенальти – Голенков, 28, с пенальти, 45, с пенальти. Молчанов, 48, 80. Босов, 67. Соколов, 86.

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