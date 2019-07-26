«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Спартак» в матче молодежных команд

Оба мяча в составе тамбовской команды забил Дмитрий Меренчуков (21-я и 59-я минуты).
Отметим, что на 70-й минуте встречи между игроками команды возникла потасовка, в результате которой с поля был удален защитник «Спартака» Артем Горбулин, а в составе «Тамбова» красные карточки получили полузащитник Евгений Морев и защитник Камиль Салахетдинов.
Добавим, что матч основных команд состоится завтра на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнется в 16:30 по московскому времени.
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