«Краснодар» упустил победу над «Сочи» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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26 июля 2019 19:43Футбол

«Краснодар» упустил победу над «Сочи» в матче молодежного первенства

Футболисты «Краснодара» на своем поле сыграли вничью с «Сочи» (1:1) в матче 3-го тура первенства России среди молодежных команд.

В составе краснодарской команды голом отметился Сергей Петерсон (79-я минута). У сочинской команды в компенсированное время встречи точным ударом с 11-метровой отметки отличился Максим Колмаков (90+3).

Отметим, что также в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин.

Добавим, что встреча основных команд состоится завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

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