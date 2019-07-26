«Краснодар» упустил победу над «Сочи» в матче молодежного первенства

В составе краснодарской команды голом отметился Сергей Петерсон (79-я минута). У сочинской команды в компенсированное время встречи точным ударом с 11-метровой отметки отличился Максим Колмаков (90+3).
Отметим, что также в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин.
Добавим, что встреча основных команд состоится завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
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