Бэйл близок к подписанию контракта с китайским «Цзянсу Сунин» - Советский спорт
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26 июля 2019 23:55Футбол

Бэйл близок к подписанию контракта с китайским «Цзянсу Сунин»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл близок к переходу в китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Как сообщает Marca, валлийец подпишет трехлетний контракт с китайской командой, а его зарплата составит 22 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Бейцзин Гуоань» предлагал вингеру «Реала» самую высокую зарплату в истории китайского футбола.

Напомним, что в личной беседе с руководством «Реала», на которой настоял валлиец, Бэйл заявил о своем нежелании уходить из испанской команды этим летом.

Позже главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, комментируя отсутствие Бэйла в матче с «Баварией» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов, заявил, что валлиец не принимал участие в игре, потому что близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» осенью 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. С тех пор 30-летний форвард провел за команду 231 матч и записал на свой счет 102 забитых мяча и 64 голевые передачи.

Действующий контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивает в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне Бэйл отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.

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