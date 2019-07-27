Полузащитник «Тамбова»: В матчах с лидерами РПЛ меньше борьбы и больше самого футбола «Тамбов» сыграет со «Спартаком» после матчей с «Зенитом» и «Локомотивом».

Загрузка...

Полузащитник «Тамбова» Павел Карасев перед матчем третьего тура премьер-лиги со «Спартаком» высказался о календаре команды на старте дебютного сезона в РПЛ.

«Трудно начинать сезон с лидеров, но, с другой стороны, такие команды дают играть, – приводят «Известия» слова 27-летнего игрока. – С ними получается меньше борьбы и больше самого футбола».

Напомним, в первых двух турах «Тамбов» проиграл в гостях с одинаковым счетом 1:2 чемпиону России «Зениту» и вице-чемпиону «Локомотиву».

Матч «Тамбов» – «Спартак» в связи с неготовностью стадиона в Тамбове пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало – 16:30 (мск).