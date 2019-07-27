Молло подпишет контракт с «Панатинаикосом»

Полузащитник Йоан Молло продолжит карьеру в «Панатинаикосе». Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний француз уже присоединился к команде.
«Зеленые» согласовали условия личного контракта Молло, который после окончания прошлого сезона является свободным агентом. Официально он станет игроком «Панатинаикоса» после прохождения медосмотра, запланированного на среду.
В сентябре прошлого года Молло вернулся в «Крылья Советов», однако в зимнее трансферное окно перешел в «Сошо». В лиге 2 на его счету было два гола и три результативные передачи в 16 матчах.
Напомним, Молло также выступал за «Крылья» в 2015-2016 годах, а в 2017 году сыграл в семи матчах за «Зенит».
В прошлом сезоне «Панатинаикос» занял восьмое место в чемпионате Греции.
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