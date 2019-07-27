Йович получил травму в матче с «Атлетико»

Форвард «Реала» Лука Йович получил травму в матче Международного кубка чемпионов с «Атлетико» (3:7) на MetLife Stadium в Ист-Рутерфорде.
21-летний серб был заменен на 30-й минуте при счете 0:4 из-за повреждения голеностопа после столкновения с голкипером соперника Яном Облаком.
Отметим, что ранее во время предсезонной подготовки травмы получили еще три игрока «Реала»: защитник Ферлан Менди, а также полузащитники Браим Диас и Марко Асенсио, причем последний выбыл из строй на срок от восьми до девяти месяцев.
«Реал» завершил выступление в Международном кубке чемпионов. До этого команда проиграла «Баварии» (1:3) и победила «Арсенал» (2:2, по пенальти – 3:2).
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