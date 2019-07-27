Мельгарехо покинет «Спартак» в ближайшие 2-3 недели

Как сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к игроку, Мельгарехо скорее всего будет искать возможности трудоустройства в России.
«К нему был интерес со стороны «Ростова», но пока без конкретики. В ближайшие 2-3 недели он точно уйдет», — отметил собеседник издания.
Напомним, что 28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. При этом до окончания срока его контракта остается один сезон. В 98 матчах за команду парагваец забил 16 голов.
Ранее сообщалось, что «Ростов» может арендовать парагвайца до конца сезона.
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