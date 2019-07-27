Мельгарехо покинет «Спартак» в ближайшие 2-3 недели «Спартак» объявил парагвайскому полузащитнику Лоренсо Мельгарехо о том, что тот больше не нужен клубу.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к игроку, Мельгарехо скорее всего будет искать возможности трудоустройства в России.

«К нему был интерес со стороны «Ростова», но пока без конкретики. В ближайшие 2-3 недели он точно уйдет», — отметил собеседник издания.

Напомним, что 28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. При этом до окончания срока его контракта остается один сезон. В 98 матчах за команду парагваец забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что «Ростов» может арендовать парагвайца до конца сезона.