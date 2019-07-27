ЦСКА не смог обыграть «Локомотив» в матче молодежного первенства

Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счетом 0:0.
Добавим, что встреча основных команд состоится в воскресенье, 28 июля. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
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