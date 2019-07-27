ЦСКА не смог обыграть «Локомотив» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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27 июля 2019 17:38Футбол

ЦСКА не смог обыграть «Локомотив» в матче молодежного первенства

Футболисты ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 3-го тура первенства России по футболу среди молодежных команд.

Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Добавим, что встреча основных команд состоится в воскресенье, 28 июля. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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