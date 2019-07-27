Агент Мельгарехо опроверг информацию об уходе парагвайского полузащитника из «Спартака» Хуан Апплеярд, агент Лоренсо Мельгарехо, опроверг информацию, что парагвайский полузащитника «Спартака» может покинуть команду.

- Это неправда, что Мельгарехо известили о том, что он уходит из «Спартака». Его будущее ясно, он игрок «Спартака». Я слышал об интересе «Ростова», но это будет тяжело сделать, потому что Лоренсо принадлежит московскому клубу, - цитрует агента «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» объявил парагвайскому полузащитнику о том, что тот больше не нужен клубу.

Напомним, что 28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. При этом до окончания срока его контракта остается один сезон. В 98 матчах за команду парагваец забил 16 голов.

Сообщалось, что «Ростов» может арендовать парагвайца до конца сезона.