«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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27 июля 2019 18:27Футбол

«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства

Футболисты «Зенита» обыграли «Оренбург» в матче 3-го тура первенства России среди молодежных команд.

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий питерского клуба Никита Симдянкин (55-я минута).

Добавим, что матч основных команд состоится завтра, 28 июля.

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