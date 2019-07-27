«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий питерского клуба Никита Симдянкин (55-я минута).
Добавим, что матч основных команд состоится завтра, 28 июля.
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