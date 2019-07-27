Олег Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак» - Советский спорт
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27 июля 2019 20:13Футбол

Олег Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинет московский клуб.

- Мельгарехо, Ханни – те игроки, которые покинут команду. Софьян уже ушел, - приводит слова Кононова «Чемпионат».

Добавим, что 28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. При этом до окончания срока его контракта остается один сезон. В 98 матчах за команду парагваец забил 16 голов.

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