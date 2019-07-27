Агент Мельгарехо: «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера

- Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренсо уходит? Это серьёзно? «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера, - приводит слова агента «Чемпионат».
Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» объявил парагвайскому полузащитнику о том, что тот больше не нужен клубу, но позже агент Мельгарехо эту информацию опроверг.
После окончания матча с «Тамбовом» главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что парагваец покинет команды вслед за Ханни.
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