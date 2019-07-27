Гендиректор «Тамбова» – о победе над «Спартаком»: Нет слов, чтобы описать это! - Советский спорт
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27 июля 2019 21:16ФутболКоноплев Александр

Гендиректор «Тамбова» – о победе над «Спартаком»: Нет слов, чтобы описать это!

Исторический успех.

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова призналась, что находится в эйфории после победы над «Спартаком» (2:0) в матче третьего тура российской премьер-лиги.

– Пока не могу сказать, что у меня на душе – просто эйфория. В душе была уверена, что мы выиграем, честно! Мы через такие тернии шли к этому матчу, долго готовились. Нет слов, чтобы описать это! На мой взгляд, главное – не расслабляться. После второго гола я шептала и повторяла: «Парни, держаться». Ведь знаете, как бывает – расслабились и результат пропал. Нужно собраться и идти дальше, – приводит слова Коноваловой ТАСС.

Эта победа стала для «Тамбова» первой в премьер-лиге.

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