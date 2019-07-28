В чемпионате Белоруссии сыграл 58-летний футболист - Советский спорт
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28 июля 2019 00:18ФутболКоноплев Александр

В чемпионате Белоруссии сыграл 58-летний футболист

Невероятное достижение.

В матче третьего по силе дивизиона Белоруссии «Андердог» – «СДЮШОР-3» (4:0) сыграл полузащитник Николай Метлицкий. Футболист родился 13 ноября 1960 года, то есть на поле он вышел в возрасте 58 дней, восьми месяцев и 13 дней.

В этой встрече ветеран отметился голевым пасом.

Николай Метлицкий. Фото: ФК «Андердог»

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