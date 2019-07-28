«Не называя виноватых, иду болеть за городки». Дмитрий Назаров представил новый стих о «Спартаке» Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение после поражения красно-белых в гостевом матче 3-го тура российской премьер-лиги с «Тамбовом» (0:2).

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«Мне надоели ваши бредни:

Каррера, Кононов, «Спартак»!

Итог бессмысленный и вредный -

Инсульт, изжога и инфаркт!

Чтоб лапы хищные фанатов,

Меня не брали за грудки,

Я ухожу легко, без мата,

Сложив доспехи, меч и латы,

Не называя виноватых,

Иду болеть за городки.

Там судьи есть, но не мешают,

А вместо тренера — физрук,

Трибуны мало что решают,

Лишь верный глаз, да крепость рук.

И биту взяв высоким хватом,

Разносишь чурки с треском всласть,

А если оскорбят фанаты,

То можно сильно… не попасть!»

Напомним, что после трех туров «Спартак» под руководством Олега Кононова занимает девятое место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе красно-белых четыре очка.

В следующем туре «Спартак» 3 августа на своем поле сыграет против «Динамо».