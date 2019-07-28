«Не называя виноватых, иду болеть за городки». Дмитрий Назаров представил новый стих о «Спартаке»

15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
23/07 17:45Хоккей
«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
23/07 14:45Хоккей
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
26/07 23:34Футбол
Дмитрий Парфенов: Нам не хватило души и страстиГлавный тренер «Урала» прокомментировал первое поражение своей команды (0:2 от «Динамо») в нынешнем чемпионате.
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/07 21:31Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи». И пригрозил португальским «драконам»В новом для российской премьер-лиги дерби Краснодарского края «быки» обыграли дебютанта высшего дивизиона.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.
26/07 19:50Футбол
Анастасия Пустовойтова: Хотела бы отсудить матч РПЛ. С VAR это прощеЛучшая женщина-арбитр России рассказала о работе на завершившемся недавно во Франции чемпионате мира, памятной медали ФИФА и своей заветной мечте.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
26/07 23:13Футбол
Сергей Паршивлюк: Мы понимали, что у нас нет права на ошибкуПосле матча 3-го тура чемпионата России «Динамо» – «Урал», в котором бело-голубые победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились защитники хозяев Сергей Паршивлюк и Константин Рауш, а также нападающий «Динамо» Кирилл Панченко.
27/07 18:50Футбол
Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лигиКрасно-белые не смогли справиться с дебютантом премьер-лиги на нейтральном поле.