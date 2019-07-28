«Не называя виноватых, иду болеть за городки». Дмитрий Назаров представил новый стих о «Спартаке» - Советский спорт
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28 июля 2019 09:47Футбол

«Не называя виноватых, иду болеть за городки». Дмитрий Назаров представил новый стих о «Спартаке»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение после поражения красно-белых в гостевом матче 3-го тура российской премьер-лиги с «Тамбовом» (0:2).

«Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, «Спартак»!
Итог бессмысленный и вредный -
Инсульт, изжога и инфаркт!

Чтоб лапы хищные фанатов,
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.

Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера — физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз, да крепость рук.

И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!»

Напомним, что после трех туров «Спартак» под руководством Олега Кононова занимает девятое место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе красно-белых четыре очка.

В следующем туре «Спартак» 3 августа на своем поле сыграет против «Динамо».

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Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, Спартак! Итог бессмысленный и вредный – Инсульт, изжога и инфаркт! Чтоб лапы хищные фанатов Меня не брали за грудки, Я ухожу легко, без мата, Сложив доспехи, меч и латы, Не называя виноватых, Иду болеть за городки. Там судьи есть, но не мешают, А вместо тренера – физрук, Трибуны мало что решают, Лишь верный глаз, да крепость рук. И биту взяв высоким хватом, Разносишь чурки с треском всласть, А если оскорбят фанаты, То можно сильно… не попасть!

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

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