«Ливерпуль» официально объявил о подписании Эллиотта

Отметим, что, учитывая возраст Эллиотта, он не сможет подписать профессиональный контракт с «Ливерпулем» до своего 17-летия (4 апреле 2020 года).
Добавим, что за основную команду «Фулхэма» Эллиотт дебютировал в сентябре 2018 года в матче 3-го раунда Кубка лиги против «Миллуола» в возрасте 15 лет и 174 дней, став самым молодым игроком в истории «Фулхэма» и в истории Кубка лиги.
Также Эллиотт стал самым молодым дебютантом в истории английской премьер-лиги, выйдя на поле против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней.
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