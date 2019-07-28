«Арсенал» – «Ростов». Луценко забил первый мяч за туляков (видео) - Советский спорт
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28 июля 2019 18:04Футбол

«Арсенал» – «Ростов». Луценко забил первый мяч за туляков (видео)

«Арсенал» – «Ростов» – 1:2.

В матче третьего тура российской премьер-лиги «Арсенал» – «Ростов» забил третий гол. Его автором на 65-й минуте стал нападающий туляков Евгений Луценко.

Этот гол стал для него 25-м в чемпионате России и первым за «оружейников».

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