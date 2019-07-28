Комличенко помог «Болеславу» одержать вторую победу в сезоне

В матче третьего тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» на своем поле обыграл «Слезски» – 4:1.
Российский форвард Николай Комличенко вышел в стартовом составе хозяев, провел на поле 85 минут и отметился голевой передачей.
«Млада-Болеслав» одержал вторую победу в чемпионате. Еще в одном матче клуб уступил «Богемиансу».
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