Молодежка «Рубина» в меньшинстве сыграла вничью с «Ахматом»

В матче третьего тура молодежного первенства России «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» – 1:1.
На 41-й минуте казанцы остались в меньшинстве после удаления Максима Седова. На 65-й минуте грозненцы вышли вперед – отметился Таймаз Хизриев. На 70-й защитник «Рубина» Руслан Гаврилов установил окончательный счет.
У «Рубина» два очка и 13-е место. «Ахмат» – шестой с пятью очками.
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