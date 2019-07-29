Гуйе станет игроком «ПСЖ» на этой неделе «Эвертон» получит за сенегальца 32 миллиона евро.

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.

Ожидается, что в понедельник 29-летний сенегалец пройдет медосмотр перед подписанием контракта с чемпионами Франции, который будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один сезон или сразу на пять лет, как этого хочет сторона игрока.

По информации источника, сумма трансфера составит 32 миллиона евро. Гуйе, дошедший со сборной Сенегала до финала Кубка Африки, получит дополнительное время на отдых и присоединится к команде не позже 12 или 13 августа.

Гуйе выступает за «Эвертон» с 2016 года. В прошлом сезоне на счету центрального полузащитника две результативные передачи в 33 матчах премьер-лиги.

В 2010-2015 годах Гуйе играл во Франции за «Лилль», после чего провел один сезон в «Астон Вилле».

Добавим, что 3 августа «ПСЖ» проведет матч за Суперкубок Франции с «Ренном».