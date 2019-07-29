«Барселона» может купить защитника «Аугсбурга» Макса вместо Фирпо Каталонцы не могут договориться с «Бетисом» о трансфере доминиканца.

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«Барселона» не добилась прогресса в переговорах с «Бетисом» о переходе защитника Хуниора Фирпо, сообщает Sport.es.

Первые контакты между клубами состоялись в июне, однако с тех пор их позиции не сблизились. В нынешнее межсезонье каталонцы готовы потратить на приобретение левого защитника не больше 20 миллионов евро, однако запросы «Бетиса» гораздо выше.

В этой связи чемпионы Испании могут рассмотреть вариант трансфера защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса. 25-летний немец выступает за команду с 2015 года. В прошлом сезоне на его счету четыре гола и семь результативных передач в 34 матчах бундеслиги и Кубка Германии.