«Реал» не хочет продавать Родригеса в «Атлетико» после поражения со счетом 3:7 - Советский спорт
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29 июля 2019 09:01ФутболЛипкин Антон

«Реал» не хочет продавать Родригеса в «Атлетико» после поражения со счетом 3:7

Колумбиец может оказаться в «Наполи».

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес вряд ли продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает Marca.

В последнее время переговоры между клубами приостановились, а крупное поражение «Реала» в дерби (3:7) в рамках Международного кубка чемпионов может и вовсе их завершить.

В «Реале» не хотят отдавать игрока сопернику, который уже сейчас находится в хорошей форме, чего не скажешь о команде Зинедина Зидана. При этом француз не рассчитывает на 28-летнего колумбийца, выступавшего на протяжении двух сезонов на правах аренды за «Баварию».

Теперь самым вероятным вариантом продолжения карьеры Родригеса называется «Наполи», где он снова сможет играть под руководством итальянца Карло Анчелотти, при котором он переходил в «Реал» и «Баварию».

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