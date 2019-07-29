Дмитрий Селюк: Разочаровался в Кононове после того, как «Спартак» не взял Каборе Бывший игрок «Краснодара» стал игроком «Динамо».

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Агент Дмитрий Селюк высказался о главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.

«Как специалист Кононов не плох, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту». – Знающий. Но в «Спартаке» этого мало… Я же разочаровался в Кононове после того, как красно-белые не взяли бесплатно Каборе! Я за него даже комиссию не просил, думал – пусть Шарль заработает…

Кононов знает его по «Краснодару», но продавить кандидатуру не получилось. Характера, наверное, не хватило. Или, наоборот, мне надо было десять миллионов поставить комиссию… Уверен, Каборе стал бы лидером этого «Спартака», связал бы оборону и атаку, а они взяли какого-то Малкольма Баду».

Полностью интервью с Селюком читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».