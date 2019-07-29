Эдуардо Докампо: У грузин в «Рубине» если и есть проблема, то только из-за языка

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо высказался о грузинских игроках команды.
«У грузин если и есть проблема, то только из-за языка: они не очень хорошо говорят на русском и английском, – сказал испанец в интервью «БИЗНЕС Online». – Но это не причина, чтобы они стали какой-то группировкой и ни с кем не общались. Такого нет: они ко всем относятся хорошо, все воспринимают. Проблем быть не должно. Они работают и стараются очень хорошо».
Напомним, в нынешнее межсезонье «Рубин» подписал четырех игроков из Грузии: Зурико Давиташвили, Хвичу Кварацхелию, Нику Кипиани и Беку Микелтадзе.
В первом матче сезона с «Локомотивом» (1:1) единственный гол команды забил Кварацхелия, а во втором туре Микелтадзе принес «Рубину» победу над «Динамо» (1:0).
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