Константин Рауш: В России противостояние «Динамо» и «Спартака» – самая важная игра Московское дерби пройдет 3 августа в рамках четвертого тура премьер-лиги.

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Защитник «Динамо» Константин Рауш высказался о предстоящем матче четвертого тура премьер-лиги со «Спартаком».

«В России противостояние «Динамо» и «Спартака» – самая важная игра, – сказал 29-летний игрок в интервью «Известиям». – Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды».

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в матче первого круга на «Открытие Арене», а в марте выиграл (1:0) на «Арене Химки». После трех туров нового чемпионата у обеих команд по четыре очка.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).