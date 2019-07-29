Константин Рауш: В России противостояние «Динамо» и «Спартака» – самая важная игра - Советский спорт
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29 июля 2019 11:23ФутболЛипкин Антон

Константин Рауш: В России противостояние «Динамо» и «Спартака» – самая важная игра

Московское дерби пройдет 3 августа в рамках четвертого тура премьер-лиги.

Защитник «Динамо» Константин Рауш высказался о предстоящем матче четвертого тура премьер-лиги со «Спартаком».

«В России противостояние «Динамо» и «Спартака» – самая важная игра, – сказал 29-летний игрок в интервью «Известиям». – Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды».

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в матче первого круга на «Открытие Арене», а в марте выиграл (1:0) на «Арене Химки». После трех туров нового чемпионата у обеих команд по четыре очка.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).

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