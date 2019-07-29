Федор Щербаченко: Видно, что у «Спартака» сейчас нет жесткой руки

Бывший тренер «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко высказался об игре «Спартака» на старте нового чемпионата.
«Первое: «Спартак» не готов физически, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Щербаченко. – Второе: он играет неорганизованно и в обороне, и в атаке. То есть игроки не знают, как правильно выстраивать игру, что делать в разных ситуациях. Третье: видно, что у «Спартака» сейчас нет жесткой руки – и, соответственно, нет дееспособного коллектива именно в раздевалке».
Напомним, в первых трех туров нового сезона «Спартак» набрал четыре очка: красно-белые победили дома «Сочи» (1:0), после чего в гостях сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и потерпели поражение от «Тамбова» (0:2).
В четвертом туре 3 августа «Спартак» сыграет с «Динамо» на «Открытие Арене».
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