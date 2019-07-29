Кристиян Бистрович: Сейчас VAR сыграл на руку ЦСКА, а в следующем матче может помочь сопернику - Советский спорт
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29 июля 2019 13:05ФутболЛипкин Антон

Кристиян Бистрович: Сейчас VAR сыграл на руку ЦСКА, а в следующем матче может помочь сопернику

ЦСКА забил «Локомотиву» с пенальти, назначенному после видеопросмотра.

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после матча третьего тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:0) на «ВЭБ Арене» высказался об использовании системы видеопомощи судьям (VAR).

«У этой системы есть как преимущества, так и недостатки, – приводит News.ru слова 21-летнего хорвата. – Да, сейчас видеоповтор сыграл нам на руку, в следующем матче это может помочь уже сопернику. Но если оценивать в целом, то VAR – это хорошо».

Напомним, главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил в ворота «Локомотива» пенальти, реализованный форвардом Федором Чаловым, после видеопросмотра эпизода.

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