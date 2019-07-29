Перес недоволен трансферным летом «Реала» - Советский спорт
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29 июля 2019 18:22ФутболКоноплев Александр

Перес недоволен трансферным летом «Реала»

Клуб получил звезд, но не смог сбросить балласт.

Президент «Реала» Флорентино Перес огорчен нынешней трансферной кампанией клуба, утверждает Sport.es.

Как отмечает источник, руководитель мадридцев был против приобретения нападающего «Челси» Эдена Азара – футболист был куплен по требованию главного тренера Зинедина Зидана. Также Перес недоволен, что клуб не смог продать полузащитников Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, которые не входят в планы тренерского штаба. Последней каплей для 72-летнего функционера стали травмы Марко Асенсио и Луки Йовича.

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