Перес недоволен трансферным летом «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес огорчен нынешней трансферной кампанией клуба, утверждает Sport.es.
Как отмечает источник, руководитель мадридцев был против приобретения нападающего «Челси» Эдена Азара – футболист был куплен по требованию главного тренера Зинедина Зидана. Также Перес недоволен, что клуб не смог продать полузащитников Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, которые не входят в планы тренерского штаба. Последней каплей для 72-летнего функционера стали травмы Марко Асенсио и Луки Йовича.
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