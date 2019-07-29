СМИ: Китайский клуб проявляет интерес к Фернандо - Советский спорт
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29 июля 2019 18:37ФутболГичунцев Артур

СМИ: Китайский клуб проявляет интерес к Фернандо

Об этом сообщает TransferMarkt China.

Хавбек московского «Спартака» Лукас Фернандо может покинуть команду этим летом.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Бэйцзин Гоань».

Ранее сообщалось, что на 27-летнего бразильца претендуют «Дженоа» и «Шанхай Шэньхуа», который также представляет чемпионат Китая.

Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года после перехода из «Сампдории». За три сезона он провел 95 матчей, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

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